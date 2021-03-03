Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
EDİRNE - Polis vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

EDİRNE - Polis vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

- Polisin uyarı afişleri asması ve vatandaşlara afiş dağıtması - Vatandaş ile röportaj Edirne 'de polis vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı - Dolandırıcıların yöntemleri hakkında bilgi veren ekipler, vatandaşlardan bu gibi durumlarda kesinlikle kamu kurumlarına başvurmalarını ve istenilen hesaplara para yatırmamalarını istediEDİRNE (AA) - Edirne 'de polis ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, son dönemde artan dolandırıcılar ile yöntemlerine karşı vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.Ekipler, vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Saraçlar Caddesinde yaptıkları bilgilendirmede vatandaşlara, dolandırıcıların kendilerini polis, asker, hakim, savcı gibi saygın meslek gruplarının mensubu olarak tanıttığını anlattı.Dolandırıcıların yöntemleri hakkında da bilgi veren ekipler, vatandaşlara, bu gibi durumlarda kesinlikle kamu kurumlarına başvurmalarını ve istenilen hesaplara para yatırmamalarını istedi.Polis ekipleri esnafa da bilgilendirme afişleri vererek, dükkanlarının camlarına asmalarını talep etti.Kent sakinlerinden Erol Soner, gazetecilere, uygulamadan çok memnun olduklarını belirterek polis ekiplerine teşekkür etti.Özellikle dolandırıcıların yaşlı insanları hedef aldığını anlatan Soner, "Uygulama sayesinde yaşlı insanlara bilgiler veriliyor. Dolandırıcıların kullandığı yöntemler anlatılıyor. Böylelikle yaşlılarımız dolandırıcıların hedefi olmaktan kurtuluyor." dedi.

Polis Dolandırıcılık Polis Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı