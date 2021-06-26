Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
EDİRNE - Mobil ekipler engellilerin Kovid-19 aşılarını evlerinde yapıyor

EDİRNE - Mobil ekipler engellilerin Kovid-19 aşılarını evlerinde yapıyor

- Aşılamadan detaylar - Engelli vatandaşların yakınlarının açıklaması Edirne 'de mobil ekipler engellilerin Kovid - 19 aşılarını evlerinde yapıyorEDİRNE (AA) - Edirne Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri, tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, Kovid - 19'a karşı aşılamalarını yapıyor.Bu kapsamda ekipler Mithatpaşa Mahallesi'nde kız kardeşiyle yaşayan 51 yaşındaki Bahriye Kocakahya'yı ziyaret etti.İkinci doz aşısını olduğu için sevinç yaşayan Kocakahya, aşılamada görevli doktor ve hemşirelere teşekkür etti.Aşı olan Bahriye Kaymak'ın kardeşi Fahriye Kaymak, gazetecilere yaptığı açıklamada "Kendisi aşı olmayı dört gözle bekliyordu. İlk aşısı da ikinci aşısı da rahat geçti. Ben de aşı oldum herkesin aşı olmasını tavsiye ederim. Salgın devam ediyor, insanlar maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeli, aşılarını mutlaka olmalılar." dedi.
Nüfusa oranla aşılamada Türkiye'de ilk sırada olan Edirne 'de aşı merkezlerindeki yoğunluk da devam ediyor.Aşılama başladığından bu yana nüfusu 407 bin olan kentte, 224 bin 201'i birinci doz olmak üzere 347 bin 484 doz aşı yapıldı.

Aşı Engelli Vatandaş Kız Kardeş Aşılama 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement