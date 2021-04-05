Edirne merkezli 6 ilde tarihi eser operasyonu



- Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 6 ilde düzenlediği tarihi eser operasyonda 2 adet deri üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat ve çok sayıda tarihi eser ele geçirdi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan bir ihbarın ardından Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ ve Kayseri’de tarihi eser kaçakçılarına karşı 3 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Yapılan titiz çalışmanın ardından Tarihi eser kaçakçılarına yönelik olarak Edirne merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda, çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan kitap, heykel ve çeşitli objeler ile piyasa değeri henüz belirlenemeyen altın işlemeli, deri üzerine yazılmış tevrat ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, toplamda 16 kişi gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 16 şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçlarından adli tahkikat başlatıldı.



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