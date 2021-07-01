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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
EDİRNE - Meriç Nehri'ndeki adacıkta çıkan yangın kendiliğinden söndü

EDİRNE - Meriç Nehri'ndeki adacıkta çıkan yangın kendiliğinden söndü

- Olay yerinden detaylar. - Drone detaylarıEDİRNE (AA) - Edirne 'deki Meriç Nehri'nde bulunan adacıkta çıkan yangın sonucu ağaçlar zarar gördü.Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, dün gece nehre yakın bir mevkiden alevlerin yükseldiğini görünce durumu itfaiyeye bildirdi.Bölgeye giden ekipler, nehir nedeniyle adaya ulaşamadı.Adacıktaki yangın sabah saatlerinde kendiliğinden söndü. Yangın sonucu ağaçlık alan zarar gördü.Nehirde suyun sürüklediği mil ve kum nedeniyle kendiliğinden oluşan pek çok adacık bulunuyor. Nehrin akışını ve su tutma hacmini etkilemesi nedeniyle taşkın riskini artıran adacıklar zaman zaman temizleniyor.Rüzgarla taşınan tohumlar nedeniyle adacıklarda bitki ve ağaç yetişebiliyor.

Su Ağaçlı Bild Yangın 

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