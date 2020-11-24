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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
EDİRNE - Meriç Nehri kenarındaki sosyal tesiste çıkan yangın söndürüldü

EDİRNE - Meriç Nehri kenarındaki sosyal tesiste çıkan yangın söndürüldü

- İtfaiyenin yangına müdahalesinden görüntüler - Yangın söndürülmesi - Soğutma çalışmalarıMeriç Nehri kenarındaki sosyal tesiste çıkan yangın söndürüldüEDİRNE (AA) - Edirne 'de, Meriç Nehri kıyısında Devlet Su İşlerine ait sosyal tesisin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sosyal tesise ait, içinde masa ve sandalyelerin bulunduğu depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tesisteki güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu depo ve içindeki malzeme kullanılamaz hale geldi, çevresindeki ağaçlar zarar gördü.

Polis Sosyal Tesis Yangına Müdahale 

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