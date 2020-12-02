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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
EDİRNE - Kovid-19 tedbirleri kapsamında ekmekler ambalajsız satılamayacak

EDİRNE - Kovid-19 tedbirleri kapsamında ekmekler ambalajsız satılamayacak

- Detay görüntüler - Salih Baran'ın anonsu - Nejla Meriç ve fırıncı Fuat Yürek röportajları Edirne 'de Kovid - 19 tedbirleri kapsamında ekmekler ambalajsız satılamayacakEDİRNE (AA) - Edirne 'de yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri çerçevesinde ekmekler ambalajsız satılamayacak.Vali Yardımcısı Yusuf Güler başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, salgınla mücadele kapsamında ekmek satışına yönelik tedbirleri açıkladı.
Buna göre, tüketicinin ekmeği doğrudan alması, satıcı tarafından engellenecek.Ekmekler, hazır ambalajlı ve mamulle temasına uygun malzemeye konularak satılacak. Ambalaja konulmamış ürünler, bulaşmayı ve tüketicinin ulaşmasını engelleyecek şekilde hijyen tedbirlerinin alındığı dolap ve tezgahlarda bulundurulup, işletme görevlileri tarafından uygun bir ambalaja konularak müşteriye arz edilebilecek.Pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda ekmek, yufka, bazlama, gözleme, simit, tatlı ve diğer unlu mamuller satılamayacak.Kararı değerlendiren fırıncı Fuat Yürek, AA muhabirine, yıllardır ambalajla satış yaptığını ancak başka fırınlar tarafından kasalarda bakkal ve marketlere gönderilen ekmekler için yerinde bir uygulama olduğunu söyledi.

Vatandaşlardan Nejla Meriç de devletin her türlü tedbir kararını desteklediğini belirterek, bunlara uyulmasını istedi.

Koronavirüs Bazlama Gözleme Market Muhabir 

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