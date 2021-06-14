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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
EDİRNE - Kısıtlamada muhtarlıkların olduğu ofisten hırsızlık yapan zanlı güvenlik kameralarınca görüntülendi

EDİRNE - Kısıtlamada muhtarlıkların olduğu ofisten hırsızlık yapan zanlı güvenlik kameralarınca görüntülendi

- Olayın güvenlik kamerası görüntüsü Edirne 'de kısıtlamada muhtarlıkların olduğu ofisten hırsızlık yapan zanlı güvenlik kameralarınca görüntülendiEDİRNE (AA) - Edirne 'nin Keşan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında muhtarlıkların bulunduğu ofis ve iş yerinden yapılan hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.Alınan bilgiye göre, dün Yukarı Zaferiye, Büyük Cami ve İspat Cami Mahallesi muhtarlıklarının bulunduğu ofis ile yan tarafındaki iş yerlerinden hırsızlık yapıldı.Ofisten cep telefonu çalan zanlı, camını açarak girdiği yan taraftaki kafenin kasa bölümünün yer aldığı masadaki çekmeceleri karıştırdı ve güvenlik kameralarının bağlı bulunduğu fişi yerinden çekti.Yukarı Zaferiye Mahallesi Muhtarı Nedim İşlek'in hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kayıtları incelemeye aldı.Kamera kayıtlarında hırsızlık anı yer alıyor.

Güvenlik Kamerası Hırsız Cep Telefonu Polis Ekipleri Muhtarlıklar 

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