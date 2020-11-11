‘Edirne Kırmızısı’ toprakla buluştu

-tohumlarının toprakla buluşma etkinliği

-Edirne Valisi Ekrem Canalp'in açıklaması

-Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun açıklaması

-genel ve detaylar



( EDİRNE ) EDİRNE



- İlk kez 15. Yüzyılda Edirnekâri ustalarının kullanmaya başladığı Edirne Kırmızısı, çok zahmetli boyama sürecini içermesi ve sırrını çözene yüksek miktarlı ödüllerin verildiği bir renk olarak tarihteki yerini alan ‘Muhteşem Edirne Kırmızısı’ yüzyıllar sonra yeniden toprakla buluştu. Edirne Kırmızısı’nın üretimini sağlayan tohumlar, toprakla buluştu. Trakya Üniversitesi başta olmak üzere bir çok dinamiğin katılım sağladığı Ar-Ge çalışmaları neticesinde, önemli tarihi değerler arasında yer alan dillere destan olmuş ‘Edirne Kırmızısı’ tohumları toprağa atıldı. Kültür Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırma Müdürlüğü eş güdümünde yürütülecek çalışma ile Edirne kırmızısı üzerine örtülen topraktan çıkacak, yeniden yeşerecek, Edirne’yi, Türkiye’yi, Balkanları, Avrupa’yı yeniden kırmızıya boyayacak. Tohumlar toprağın altında can bulurken, kırmızı da en özel koleksiyonlarda kendini gösterecek. Proje kapsamında kurulan “Desenleme Atölyesinde” şekillenen Rumeli/Balkan motifleri Edirne’nin muhteşem kırmızısı ile birleşecek. İnsanlar tarafından birbirlerine sevginin, özenin ve değerin en güzel ifadesi olarak hediye edilecek. “Edirne Kırmızısı inşallah önümüzdeki yıl içerisinde artık yeniden canlanacak” Edirne Valisi Ekrem Canalp, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kültürel bir motifimiz olan Edirne Kırmızısını tekrar canlandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Geçmişin belki hatırasında kalan Edirne Kırmızısı inşallah önümüzdeki yıl içerisinde artık yeniden canlanacak. Bugün burada ekeceğimiz bitkilerin tohumlarından elde edeceğimiz ham madde ile önümüzdeki dönemde bunun uygulamasını yaygın bir şekilde Edirneliler ve memleketimizle buluşturma imkanı bulacağız” dedi.

“Tekrar ayağa kalkan Türkiye kendi değerlerinin farkına varıyor” Trakya Üniversite Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da “Biliyorsunuz 1361 yılında başkent olan Edirne sultanların şehriydi. Burada en güzel olan en iyi olan sultanlara sunulurdu. Gelen seyyahların hatıratlarından anlıyoruz ki kırmızı insanları çok etkilemiş. Edirne Kırmızısı, Muhteşem Edirne Kırmızısı şeklinde yazılar o zamanlardan yazılmış. Ve bu renge ulaşmak için zamanında casusluk faaliyetlerini yapıldığını yazılan eserlerden öğreniyoruz. Tabi pek çok değerimizi kaybettik, işgaller, savaşlar hafızamızı biraz kaybettirdi. Ama işte tekrar ayağa kalkan Türkiye kendi değerlerinin farkına varıyor. Muhteşem Edirne Kırmızı diye Fransızca yazılmış Amerika’da bir kitaplıktan kitapla başladı öykü. Bu bir Edirne’nin değeri, inşallah buradan çok güzel yeni hikayeler çıkacaktır. Bu tohumla, bu kök boya ile yeni bir çiftçilerimiz için gelir kaynağı oluşacaktır” dedi.

(KU-



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