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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
EDİRNE/KIRKLARELİ - Trakya'da 'Dinamik Denetim Süreci' başladı

EDİRNE/KIRKLARELİ - Trakya'da 'Dinamik Denetim Süreci' başladı

EDİRNE/KIRKLARELİ - Trakya'da "Dinamik Denetim Süreci" başladı - Edirne 'deki denetimlerden görüntüler - İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Bilgi Yılmaz'ın açıklaması - Kırklareli'ndeki denetimlerden genel ve detay görüntülerTrakya'da "Dinamik Denetim Süreci" başladıEDİRNE/KIRKLARELİ (AA) - Edirne , Kırklareli ve Tekirdağ'da İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik denetim süreci" başladı.
Edirne 'de emniyet ekipleri kentin farklı noktalarında denetim gerçekleştirdi.Anonslarla vatandaşları, iş yeri ziyaretleriyle esnafları uyaran ekipler, maske, mesafe ve temizlik kuralını hatırlatarak salgınla topyekun mücadele çağrısı yaptı. Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de kent genelinde gıda işletmelerine yönelik hijyen denetimi gerçekleştirdi. Edirne Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Bilgin Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının başından itibaren 70 bine yakın denetim yapıldığını söyledi.

Kurallara uyulması gerektiğini belirten Yılmaz, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak inşallah en kısa sürede bu virüs belasından kurtulacağız." dedi.
- Kırklareli ve TekirdağKırklareli'nde de güvenlik güçlerince denetimler gerçekleştirildi.
Kentte 500 görevlinin katıldığı denetimlerde iş yerleri ile vatandaşların yoğun olduğu bölgeler kontrol edildi.Ekipler maske takmayan, sosyal mesafe kurallarına uymayanları uyararak ceza uyguladı.Restoran, kahvehane, çay bahçeleri ve kafe gibi işletmelerde müşterilerin HES kodu sorguları yapılarak işletmelere alınması ve sosyal mesafe kuralına riayet edilerek oturmalarının sağlanması için uyarıda bulunuldu.Tekirdağ'da da denetimler sürdürülüyor.

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