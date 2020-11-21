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21 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ - Trakya'da Kovid-19 denetimleri gerçekleştirildi

EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ - Trakya'da Kovid-19 denetimleri gerçekleştirildi

- Edirne 'den boş cadde ve sokak görüntüleri - Denetimlerden detaylar. - Kırklareli'den boş cadde ve sokak görüntüleri - Tekirdağ'dan boş cadde ve sokak görüntüleri EDİRNE (AA) - Trakya'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde, vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerine uyduğu görüldü.
Edirne 'de yeni kısıtlamalar kapsamında yoğunluğun olduğu cadde ve sokaklar ile kahvehaneler denetlendi.Pazar yerlerinde de denetim gerçekleştiren ekipler, Bulgaristan'dan alışveriş için gelenlere Kovid - 19 tedbirlerine uymaları yönünde Bulgarca anons yaptı.Yeni kısıtlamaların ardından, kentte yoğunluk yaşanan Saraçlar Caddesi ve Selimiye Meydanı'nın sakin olduğu gözlendi. Dışarıda bulunan vatandaşlar da maskesini takarak dolaştı.Polis ekipleri gün boyunca denetimlerini sürdürecek. - Kırklareli ve TekirdağKırklareli'nde polis ekipleri, maske takmayan, sigara içen vatandaşları uyararak, paket servisi yapan işletmeleri denetledi.Düne göre hareketliliğin yüzde 50 azaldığı kentte vatandaşların büyük bölümünün kurallara uyduğu görüldü.
Tekirdağ'da da ekipler kısıtlamaya yönelik denetim yaptı.Ekipler, kentte faaliyet gösteren alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerini kontrol etti.Kahvehanelerin kapalı olduğu kentte, restoran, lokanta ve kafeler, müşteri kabul etmeden sipariş hizmetlerini sürdürüyor.Kentte normal zamanlarda yoğunluk olan Hükümet Caddesi, sahil ve meydanlarda hareketliliğin büyük oranda azaldığı ve dışarıdaki vatandaşların maske, mesafe ile sigara yasaklarına uyduğu gözlendi.

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