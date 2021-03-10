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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
EDİRNE/KIRKLARELİ - Miraç Kandili idrak edildi

EDİRNE/KIRKLARELİ - Miraç Kandili idrak edildi

EDİRNE: - Selimiye Camisi genel görüntüler - Kur'an - ı Kerim okunması - Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt'un vaazıKIRKLARELİ: - Hızırbey Camisi'nde düzenlenen kandil programı - Camideki vatandaşlar Edirne , Kırklareli ve Tekirdağ'da Miraç Kandili idrak edildiEDİRNE (AA) - Edirne , Kırklareli ve Tekirdağ'da Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Selimiye Camisi'ne gelen vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında Edirne Valiliğinin girişe koyduğu cihazda ellerini dezenfekte ettikten sonra içeri girdi.Maske kullanan ve sosyal mesafe etiketlerine göre saf tutan vatandaşlar, Kur'an - ı Kerim ve ilahilerin okunduğu gecede Miraç Kandili'nin manevi atmosferini yaşadı. Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, vaazında, ibadetin ve namazın önemini anlattı. - KırklareliKırklareli'nde, Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde Miraç Kandili dualarla idrak edildi.Hızırbey Camisi'nde akşam namazını kılan vatandaşlar, Kovid - 19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeli saf tutarak ellerini dua için semaya açtı.Vaazın ardından imam ve müezzinlerden oluşan grup, kasideler okuyarak dualar etti.

Koronavirüs Atmosfer Kaside Kandil 

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