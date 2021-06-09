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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
EDİRNE - Keşan’da silahlı saldırı: 1 yaralı

EDİRNE - Keşan’da silahlı saldırı: 1 yaralı

- Olay yerinden görüntüler - Polis ekiplerinin çalışmalarından görüntülerEDİRNE (AA) - Edirne 'nin Keşan ilçesinde parkta bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.İddiaya göre, Park Caddesi'ndeki çocuk parkının çay bahçesi bölümünde oturan S.G'nin yanına 2 kişi yaklaştı. Bu kişilerden biri S.G'ye tabaca ile ateş etti.Henüz kimlikleri belirlenemeyen zanlılar olay yerinden uzaklaştı.Ayağından yaralanan S.G, parktan çıkarak çevredekilerden yardım istedi.İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından S.G'yi Keşan Devlet Hastanesine kaldırdı.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Silahlı Saldırı Çay Bahçesi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Çocuk Parkı 

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