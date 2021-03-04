Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
EDİRNE - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, vatandaşlardan 3 gün gönüllü karantinaya girmelerini istedi

EDİRNE - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, vatandaşlardan 3 gün gönüllü karantinaya girmelerini istedi

- Belediye BaşkanıHelvacıoğlu'nun konuşmasıKeşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, vatandaşlardan 3 gün gönüllü karantinaya girmelerini istediEDİRNE (AA) - Edirne 'nin Keşan ilçesinde vaka sayılarındaki yükseklik nedeniyle Kovid - 19'la mücadelede seferberlik ilan edildi.Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediyede düzenlediği basın toplantısında, vaka sayılarının çokluğu nedeniyle Edirne Valisi Ekrem Canalp'in ilçede bir toplantı düzenlediğini ve çeşitli önlemler alındığını söyledi.

Edirne 'nin risk haritasında "kırmızı" renkle işaretlenmesinin en büyük nedeninin Keşan'daki vaka sayılarının çokluğu olduğuna işaret eden Helvacıoğlu, topyekun seferberlikle vaka sayılarının düşürülmesi gerektiğini vurguladı.Helvacıoğlu, salgının önüne geçebilmek için vatandaşlardan cuma, cumartesi ve pazar günü zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını talep etti.Türkiye'nin pek çok yerinde iş yerlerindeki kısıtlamalar kaldırılmasına rağmen ilçedeki pazar yerini dahi kapatmak zorunda kaldıklarını ifade eden Helvacıoğlu, şöyle konuştu:"Çok acı, hiç yakışmıyor bize. Denetimler ve cezalar için kimse kusura bakmasın. Saros Körfezi'ne giriş çıkışlar kontrol altına alınacak. Mahalle, sokak karantinaları olacak. Bugünden itibaren park alanlarını kapatıyoruz. Vaka sayısı fazla olan köylere ulaşım yasağı planladık. Lütfen 3 gün gönüllü karantinaya girelim.Şu anda hastanede vaka sayısı 4 kat arttı, servisler, yoğun bakımlar dolu, cenaze sayıları arttı. Canımız acıyor biliyorum ama bu önlemleri arttırmamız gerekiyor. Bakın il olarak kırmızı olduk. Tamam kırmızıyı severiz ama korona kırmızısınıl değil. Üzgünüm, tekrar söylüyorum, Keşan'ın hasta sayısı tüm Edirne 'nin kırmızı renk olmasına yetiyor. Tek başına Edirne 'yi kırmızı yapan Keşan'da yangın var, bu yangını kurallara riayet ederek söndüreceğiz."

Karantina Sayılar Basın Toplantısı Toplantı Pazar Günü 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement