Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
EDİRNE - Karantinada olması gereken kadın sürücü trafik denetiminde yakalandı

EDİRNE - Karantinada olması gereken kadın sürücü trafik denetiminde yakalandı

- Polis ekiplerinin kimlik sorgulaması yapmaları - Sağlık ekiplerinin T.B.'yi KYK yurduna götürmek için gelmeleri Edirne 'de karantinada olması gereken kadın sürücü trafik denetiminde yakalandıEDİRNE (AA) - Edirne 'de yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken sürücü, trafik denetiminde yakalanarak yurda yerleştirildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Talatpaşa Caddesi'nde özel bir hastanenin önünde uygulama yaptı.Bu sırada bir kadın sürücünün kullandığı otomobil durduruldu. T.B'nin kimlik sorgulamasında karantinada olması gerektiği anlaşıldı.Karantina süresinin bitmesine 3 gün kaldığını ve hastaneye test yaptırmaya geldiğini belirten T.B, e - devletten negatif çıktığına dair Kovid - 19 testini polislere gösterdi.İl Sağlık Müdürlüğünden gelen ekipler, T.B'ye hatalı bir davranış sergilediğini, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna alınacağını tebliğ etti.Bir süre yurda gitmek istemediğini belirten konuşma yapan T.B, ardından karantina için yurda götürüldü.

Koronavirüs Hastane Karantina Trafik Denetimi Kadın Sürücü 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement