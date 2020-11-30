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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
EDİRNE - Kar yağışı başladı

EDİRNE - Kar yağışı başladı

- Kar yağışından görüntüler - AA muhabiri Salih Baran'ın anonsuEDİRNE (AA) - Edirne 'de aralıklarla devam eden yağmur, havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.Balkanlar'a yakın köylerde tipi şeklinde başlayan ve etkili olan kar nedeniyle bitki örtüsü beyaza bürünmeye başladı.
Bulgaristan'a açılan sınır kapısı Hamzabeyli taraflarında etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışma başlattı.Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla, karla karışık yağmur şeklinde devam edeceğini bildirdi.

Muhabir Meteoroloji Sınır Kapısı Kar Yağışı Irak 

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