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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
EDİRNE - Kapıkule Sınır Kapısı'nda otomatik silah şarjörleriyle çok sayıda kaçak eşya yakalandı

EDİRNE - Kapıkule Sınır Kapısı'nda otomatik silah şarjörleriyle çok sayıda kaçak eşya yakalandı

- Yakalanan eşyalardan detaylar - Plaka düzeneğinden görüntüler - Halıların görüntüleri - Porselen eşyaların görüntüleriKapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekiplerince otomatik silah şarjörleriyle çok sayıda kaçak eşya yakalandıEDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısında düzenlenen operasyonlarda Türkiye'ye kaçak olarak getirilmek istenen aralarında otomatik silah şarjörleri, el dokuma halılar, el boyama porselen yemek takımları yakalandı.Sınır kapısında gazetecilere, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce ikisi tır biri otobüs 3 araçta son bir haftada yapılan kaçakçılık operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.
Yapılan risk analizleri ve gümrük muhafaza ekiplerinin dikkati sayesinde farklı günlerde şüphelenilen araçlarda yapılan aramalarda, 600 bin lira değerinde 93 el dokuması halı, 135 bin lira değerinde el boyaması porselen yemek takımları ve 100 otomatik silah şarjörü ele geçirildi.Olayla ilgili sürücüler gözaltına alındı.

Kaçak Eşya Gümrük Muhafaza Ekipleri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat 

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