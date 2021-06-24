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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
EDİRNE - Kapıkule'de bir tırda 116 kilo 426 gram uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandıdE

EDİRNE - Kapıkule'de bir tırda 116 kilo 426 gram uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandıdE

- Dedektör narkotik köpeğinin tepkisi üzerine yakıt tankına uyuşturucu bulunması - Uyuşturucunun ekipler tarafından çıkarılması - Yakalanan uyuşturucunun görüntüleriKapıkule'de bir tırda 116 kilo 426 gram uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandıEDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın yakıt deposunda 116 kilo 426 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan sürücü ile uyuşturucuyu teslim alacağı öne sürülen kişi tutuklandı.Sürücü M.A. ile uyuşturucuyu teslim alacağı iddia edilen A.G, işlemlerinin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edildi.Şüpheliler, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklandı.Geçen hafta Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen ve analiz sonucunda riskli görülerek ihbar kayıtlarına alınan Sırbistan plakalı bir tırın giriş işlemlerinin yapıldığı sırada bilgi sistemi uyarı vermiş, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince tır, x - ray taramasına sevk edilmişti.Aramaya destek veren dedektör narkotik köpeğinin tepkisi üzerine yakıt tankı kesilmiş, sac levhalar ve çimentoyla kapatılan tankın gizli bölmesinde 105 pakette 116 kilo 426 gram esrar ele geçirilmişti.Sürücü M.A. gözaltına alınmış ardından Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Savcısının talimatıyla soruşturmayı derinleştiren ekipler uyuşturucuyu teslim alacağı belirlenen A.G'yi de İstanbul'da gözaltına almıştı.

Yakıt Tankı Gizli Bölme Uluslararası Yakıt Deposu Uyuşturucu Kaçakçılığı 

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