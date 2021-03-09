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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
EDİRNE - Kapıkule'de 43 kilo 680 gram uyuşturucu ele geçirildi

EDİRNE - Kapıkule'de 43 kilo 680 gram uyuşturucu ele geçirildi

- Güvenlik kamerası görüntüleri - Gümrük Muhafaza ekiplerinin arama köpeği ile bir tırda ve otomobilde arama yapması - Ele geçirilen malddeler - Ele geçirilen maddelerin sergilenmesiKapıkule'de 43 kilo 680 gram uyuşturucu ele geçirildiANKARA (AA) - Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen iki operasyonda, toplam 43 kilo 680 gram uyuşturucu ele geçirildi.Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gerçekleştirilen ilk operasyonda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırın rutin kontrollerinde malzeme dolabında şüpheli paketlerin bulunduğu tespit edildi.Bunun üzerine araç x - ray cihazına sevk edildi. Narkotik dedektör köpeğin de tepki vermesi üzerine açılan paketlerin içinde bulunan maddenin, uyuşturucu test cihazında yapılan analizde ecstasy olduğu belirlendi. Toplam 35 paketteki 40 kilo 680 gram ağırlığındaki uyuşturucuya ilişkin yapılan geniş kapsamlı araştırmada, alıcılarının kentte bir benzinlikte beklediği bilgisine ulaşıldı. Emniyet birimlerinin katılımıyla yapılan operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.İkinci operasyonda ise Gümrük Muhafaza ekipleri Türkiye'ye gelen bir otomobilden şüphelendi. Riskli görülen araç önce x - ray cihazı ile daha sonra da narkotik dedektör köpekle arandı. Köpeğin tepki verdiği bagajdaki yedek lastik içinde bulunan 12 pakette esrar olduğu belirlendi. Bu çalışma neticesinde de toplam 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.Her iki olayda ele geçirilen toplam 43 kilo 680 gram uyuşturucunun naklinde kullanılan araçlara el konulurken sorumlular gözaltına alındı.

Uyuşturucu Şüpheli Paket Yazılı Açıklama Dedektör Köpek İstihbarat 

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