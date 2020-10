Edirne ile Bulgaristan’ın Eski Cuma kenti arasında iş birliği protokolü imzalandı

-Edirne Valisi Ekrem Canalp'in konuşması

- Edirne’de, Edirne Valiliği ile Bulgaristan Eski Cuma (Tırgovişte) Valiliği arasında, insani ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ‘Niyet Beyanı’ imza töreni gerçekleştirildi.

Edirne Valiliği’nde gerçekleştirilen törende, Eski Cuma (Tırgovişte) Valisi Mitko Staykov ve beraberindeki Eski Cuma Bölge Müftüsü Nazif Rasimov’u, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve il müftüsü Alettin Bozkurt karşıladı.Korona virüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe ve maske kuralları çerçevesinde dışarıda karşılıklı görüşme olarak gerçekleştirilen basın toplantısında, her iki taraf da yapılan ve yapılacak iş birliklerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.“Hem insani hem de ticari ilişkilerimiz var”Edirne Valisi Ekrem Canalp, “Balkan coğrafyasında komşu olarak yaşıyoruz. Halihazırda da Eski Cuma’dan Edirne’ye ziyarete gelen insanlarımız ve Edirne’den Eski Cuma’ya ziyarete giden insanlarımız var. Bu ziyaretlerin bir kısmı turistik bir kısmı da ticari bir boyutu var. Bugün kendi aramızda yapacağımız bu iş birliği protokolü de aramızdaki insani ilişkileri ve ticari ilişkileri çok iyi bir çerçeveye oturtup ileriye daha güçlü bir şekilde taşınmasına vesile olacaktır” dedi.

“Bulgaristan, ekonomik anlamda da çok önemli bir komşudur”Canalp, “Bizim Eski Cuma’daki soydaşlarımızın ve oradaki Müslümanların varlığı da aramızdaki ilişkilere güçlü bir bağ katabilme açısından çok güçlü bir fırsat doğuruyor. Sizin de sayın müftümüzün de bu ziyarete dahil etmiş olmanız da konuya olan yaklaşımınızın da iyiliği ve pozitifliği yansıtmış oluyor. Bulgaristan, ekonomik anlamda da çok önemli bir komşudur” diye konuştu.

"Aramızda çıkan her sorunu çok kısa sürede çözüme ulaştırabiliyoruz"Canalp, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Bulgaristan Devlet Başkanı Sayın Borisov arasındaki iyi ilişkiler, kardeşlik ilişkisi, dostluk ilişkisi, arkadaşlık ilişkisi devletlerarası her düzeye yansıyor. Bu iyi ilişkilerin somut yansımalarını da her düzeyde her alanda görebiliyoruz. Şunu memnuniyetle ifade edebilirim ki aramızda çıkan her sorunu çok kısa sürede çözüme ulaştırabiliyoruz” dedi.

Eski Cuma (Tırgovişte) Valisi Mitko Staykov da Vali Canalp’e ülkeleri arasında var olan ilişkilerin güçlü bir bağa dayandığını dile getirerek, geleceğe de aynı şekilde taşınmasını temenni ettiklerini söyledi.



Konuşmaların ardından, Edirne Valiliği ile Bulgaristan Eski Cuma (Tırgovişte) Valiliği arasında, insani ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ‘Niyet Beyanı’ imza töreni gerçekleştirildi.





