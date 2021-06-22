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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
EDİRNE - Gönüllü gençler kanser hastalarına moral konseri düzenliyor

EDİRNE - Gönüllü gençler kanser hastalarına moral konseri düzenliyor

- Onkoloji servisindeki müzik dinletisinden görüntüler - Öğrenciler Ezgi Kamar ve Sinan Çelik röportaj - Hastalar Murat Çalışkan, Sevdiye Arslan ve Aydın Razvat röportajEDİRNE (AA) - Edirne 'de Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Servisi'nde, kanser tedavisi gören hastalara moral vermek amacıyla mini konserler düzenleniyor.TÜ Balkan Gençlik Korosu Topluluğu Başkanı Sinan Çelik ve Yaratıcı Oyun ve Müzik Topluluğu Başkanı Ezgi Kamar, Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Servisi'ndeki hastalara gönüllü olarak haftanın 3 günü sabah ve öğleden sonra yan flüt, akordiyon ile gitar eşliğinde birer saat müzik dinletisi sunuyor.Müzik Öğretmenliği bölümü 4. sınıf öğrencisi Ezgi Kamar, gazetecilere yaptığı açıklamada, konserlerle ilgili hastalardan çok olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.

Aynı bölümde 3. sınıf öğrencisi Sinan Çelik ise olumlu geri dönüşlerin yaptıkları işin ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini dile getirdi. - Hastalar müzikle huzur buluyorHastalardan Murat Çalışkan ise müzik dinletisi sayesinde huzur bulduklarını belirtti.
Tedavinin müzikle daha kolay geçtiğini anlatan Çalışkan, "Kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu bizim için bir veli nimet. Hem moralimizi yükseltiyor hem de rahatlatıyor. Bu müzik dinletisi için başta üniversite Rektörümüz Erhan Tabakoğlu olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Sevdiye Arslan da müzik dinletisini çok güzel bulduğunu ve bir rahatlama hissettiğini belirterek, "Çok güzel buldum, daha önce görmüştüm bize ne zaman gelecekler diye merak etmiştim. Çok memnun kaldık. Dinlendirdi, bir rahatlama oldu. En azından bu sürede ilaçları düşünmedik. Çok güzel çalıyorlar." diye konuştu.

Kanser Tedavisi Bulduk 

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