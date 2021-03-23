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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
EDİRNE - Geçen yıl yanan alanlara 170 bin fidan dikildi

EDİRNE - Geçen yıl yanan alanlara 170 bin fidan dikildi

- Fidan dikimi yapılan alanların drone görüntüleri - Fidan dikimi - Vali Ekrem Canalp'in açıklaması Edirne 'de geçen yıl yanan alanlara 170 bin fidan dikildiEDİRNE (AA) - Edirne 'nin Meriç ilçesinde geçen yıl yanan alanlarda 170 bin fidan toprakla buluşturuldu.Orman Haftası kapsamında düzenlenen "Yanan Ormanlar Küllerinden Doğuyor" etkinliğinde, geçen yıl 24 Temmuz'da çıkan yangında zarar gören alana fidan dikildi.Vali Ekrem Canalp, fidan dikiminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl rüzgarın da etkisiyle yayılan yangının bölgede ağaçlara zarar verdiğini söyledi.

Yangından etkilenen 1200 dönümlük alanda bazı ağaçların kendiliğinden yeniden yeşerdiğini belirten Canalp, "Ama belli bölümdeki ağaçlar yeşermedi. Yeşermemiş alanlarda orman teşkilatımızla güzel bir çalışma yaptık, tamamını temizledik. Bu alanların tamamını yeniden ağaçlandırıyoruz." dedi.
Fidanların toprakla buluştuğunu ifade eden Canalp, şunları kaydetti:"Türkiye'mizde orman sınırlarımızı sürekli genişletiyoruz. Edirne 'mizde her yıl milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyoruz. Geçen yıl yine 3,5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Hava şu anda ne kadar soğuk olsa da yağmurla toprak son derece uygun koşullara geldi. Belli bir doygunluğa da ulaştı. Şu anda ekilen fidanların tutacağını değerlendiriyoruz. Yanan ormanlarımız varsa tekrar yeşertmeye, tekrar fidan dikmeye devam edeceğiz."Öte yandan, Vali Canalp ile beraberindekiler, Uzunköprü ilçesi Çalıköy köyündeki gelir getirici tür ağaçlandırma sahasında da ceviz fidanı dikti.Orman teşkilatı tarafından ceviz ve badem gibi fidanlar dikilerek köylerde gelir getirici ormanlar oluşturuluyor. Devam eden "5 Bin Köye 5 Bin Gelir Getirici Orman Projesi" kapsamında, Çalıköy'de 110 haneye 30'ar ceviz fidanı dağıtıldı.

Lyon 

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