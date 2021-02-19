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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
EDİRNE - Enez açıklarında kaybolan balıkçının cansız bedeni bulundu

EDİRNE - Enez açıklarında kaybolan balıkçının cansız bedeni bulundu

- Arama çalışmaları - Baba Ahmet Balcı'nın çalışmaları izlemesi - Cesedin kıyıya çıkarılması - Baba Ahmet Balcı'nın gözyaşı döktüğü anlarEDİRNE (AA) - Edirne 'nin Enez ilçesinde denizde kaybolduğu ihbarında bulunulan balıkçı Samet Balcı'nın cansız bedenine ulaşıldı.Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, AA muhabirine, denize açılan iki balıkçıdan birinin Boztepe Burnu açıklarında kaybolduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik, emniyet ve jandarma ile AFAD ekiplerinin yoğun arama çalışması yürüttüklerini söyledi.

Göktaş, arama çalışmalarına balıkçıların da eşlik ettiğini belirtti.
- Baba - oğul birlikte balığa çıkmışlarAhmet Balcı ile oğlu Samet Balcı'nın bu sabah kendilerine ait tekneyle Sultaniçe Limanı'ndan balık tutmak için denize açıldığı öğrenildi.Bir süre sonra baba Ahmet Balcı'nın ekiplerden limandan ayrıldıkları sırada oğlu Samet Balcı'nın dengesini kaybederek denize düştüğünü söyleyerek yardım istediği belirtildi.Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri limanda botlarla arama çalışması yürüttü. Aramalar sırasında Samet Balcı'nın beresi de ekipler tarafından bulundu.Dalgıçların da katılımıyla bu bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmaları kapsamında Samet Balcı'nın cenazesi bulundu.Ceset, ambulansla Enez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Bu arada limanda bekleyen Balcı'nın yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Jandarma Muhabir Gözyaşı Balık Tutma Balık Tutmak 

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