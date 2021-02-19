EDİRNE - Enez açıklarında kaybolan balıkçı için arama kurtarma çalışması başlatıldı
- Arama çalışmalarından görüntülerEnez açıklarında kaybolan balıkçı için arama kurtarma çalışması başlatıldıEDİRNE (AA) - Edirne 'nin Enez ilçesinde denizde kaybolduğu ihbarında bulunulan balıkçı için arama kurtarma çalışması başlatıldı.Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, AA muhabirine, denize açılan iki balıkçıdan birinin Boztepe Burnu açıklarında kaybolduğu bilgisi üzerine sahil güvenlik, emniyet ve jandarma ile AFAD ekiplerinin yoğun arama çalışması yürüttüklerini söyledi.
Göktaş, arama çalışmalarına balıkçıların da eşlik ettiğini belirtti.
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