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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
EDİRNE - 'Dur' ihtarına uymayan araçtaki 3 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

EDİRNE - 'Dur' ihtarına uymayan araçtaki 3 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

EDİRNE - "Dur" ihtarına uymayan araçtaki 3 uyuşturucu şüphelisi yakalandı - Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi - Yakalanan uyuşturucunun fotoğrafı Edirne 'de "dur" ihtarına uymayan araçtaki 3 uyuşturucu şüphelisi yakalandıEDİRNE (AA) - Edirne 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.İstanbul'dan Edirne 'ye uyuşturucu getirileceği bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde oluşturdukları kontrol noktasında şüpheli aracı durdurmak istedi."Dur" ihtarına uymayan araçtaki S.Y, Y.B.Ç. ve T.K, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçtaki aramada 262 gram sentetik uyuşturucu, cam uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar para ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan Kontrol Noktası 

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