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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Edirne’de yüreklere dokunan tıp bayramı videosu

- Edirne’de yüreklere dokunan tıp bayramı videosu

hazırlanan video

( EDİRNE ) EDİRNE

Yat Kurtarma Vakfe Sağlık Çalışanları Tıp Bayramı 


- Edirne Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği hazırlanan 14 Mart Tıp Bayramı videosu beğeni topladı. Özellikle korona pandemisi sürecinde insanüstü bir özveri ile çalışan sağlık çalışanlarının zorlu mesailerinden kısa bir kesit sunan video yürekleri ısıttı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili yayımladığı kutlama mesajında, “Özellikle son bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan ve tehdit etmeye devam eden Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılımını engellemek, salgından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak için sağlık çalışanlarımız en ön safta mücadele etmektedir. Bu mücadelede sizler kendi hayatlarınızdan, sağlığınızdan, sevdiklerinizden ve ailelerinizden büyük fedakârlıklarda bulunarak üzerinize düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getirdiniz. Sağlık çalışanlarımız olarak, sorumluluğunuzun bilinci ile salgının ilk gününden itibaren gece gündüz demeden görevlerinizi en iyi şekilde yerine getirmek için ellerinizden gelenin en iyisini yaptınız ve yapmaya devam ediyorsunuz. Bu anlamda ömürlerini hayat kurtarmaya vakfetmiş, gayeleri insanı yaşatmak olan tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi. (KU-
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