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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Edirne’de yağmur etkili oluyor

Edirne’de yağmur etkili oluyor

Edirne sağanak

Hava Sıcaklığı Sağanak Yağış 

-şehir detayları
-vatandaş röportajı
-detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de, sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Edirne’de, sağanak yağış etkili oluyor. Kent genelinde sabah saatlerinde zaman zaman etkisini arttıran yağış, yaşamı da olumsuz etkiledi. Aralıklarla süren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta başı yoğunluğunun yaşandığı ana arterlerde ve kavşaklarda, sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sağanak yağışın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. (KU-
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