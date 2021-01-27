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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Edirne'de yağış başladı

Edirne'de yağış başladı

kar yağışı

( EDİRNE - 2) EDİRNE

Hava Sıcaklıkları Yağışlı Hava Meteoroloji Kar Yağışı 


- Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de kar yağışı başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yoğun kar uyarılarının ardından Edirne’de beklenen yağış başladı.
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte meteoroloji yetkilileri, kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar yoğun şekilde devam edeceğini aktardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan uyarıda da, Trakya'da hava sıcaklıklarının eksi dereceleri inmesiyle birlikte buzlanmaların oluşabileceği ifade edilerek, dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. (SU-
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