Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Edirne'de trafikte cep telefonuyla konuşan sürücülere ceza yazıldı

Edirne'de trafikte cep telefonuyla konuşan sürücülere ceza yazıldı

- Trafik polisinin uygulamasıEDİRNE (AA) - Edirne 'de seyir halinde cep telefonuyla konuşan sürücülere ceza uygulandı.Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Talatpaşa Caddesi'nde emniyet kemeri takmayan ve trafikte cep telefonuyla konuşan sürücülere yönelik uygulama yaptı.Denetimlerde bazı sürücüler polis ekiplerini görünce emniyet kemerlerini takmaya çalıştı, bazıları da cep telefonlarıyla konuşmaya devam etti.Kontrollerde seyir halinde cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan, belgeleri eksik olan veya kural ihlali yapan sürücülere para cezası yazıldı.Kent genelinde denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Kural İhlali Para Cezası Emniyet Kemeri Cep Telefonu Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement