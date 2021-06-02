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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Edirne'de son yağışlarla buğday tane doldurdu

Edirne'de son yağışlarla buğday tane doldurdu

- Buğday tarlasında detaylar - Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ile röportaj Edirne 'de son yağışlar ekinleri başaklarla doldurdu - Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı: - "Yağışlar Allah'a şükür çok güzel oldu. Tane dolduran buğdaya iyi geldi. İnşallah sonu da güzel olur ve bereketli bir sezon geçiririz"EDİRNE (AA) - Edirne 'de uzun kuraklık döneminin ardından başağa çıkan buğday, son yağışlarla tane doldurdu.Geçen yıl kuraklık yaşayan Edirne 'de bu yıl etkili olan yağışlar özellikle buğday ve ayçiçeği üreticisinin yüzünü güldürdü.Son yağışlarla tane dolduran buğdayda bu yıl rekolte artışı bekleniyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, bölgedeki son yağışların buğday ve ayçiçeğine çok iyi geldiğini söyledi.

Üreticilere bereketli bir sezon dileyen Arabacı, "Yağışlar Allah'a şükür çok güzel oldu. Tane dolduran buğdaya iyi geldi. İnşallah sonu da güzel olur ve bereketli bir sezon geçiririz." dedi.
Orhaniye köyü sakinlerinden çiftçi Mehmet Banya ise bu yıl yaklaşık 70 dönümlük alanda buğday ekimi yaptığını belirtti.
İlk zamanlar kurak geçen aylar nedeniyle endişelendiklerini fakat yağışların gelmesiyle buğday üreticilerinin rahat bir nefes aldığını anlatan Banya, "Yağmur beklentimiz vardı, son zamanlarda iyi yağmur düştü. Buğday tam tane doldururken yağışın olması çok iyi oldu. Ayçiçeklerinde bir sıkıntı vardı, yağışlarla birlikte bu sıkıntı da ortadan kalktı. Allah'a şükürler olsun." diye konuştu.
Bölgede son zamanlardaki yağışların üreticilerin yüzünü güldürdüğünü vurgulayan Banya, bu sene hububatta rekoltenin yüksek olacağını sözlerine ekledi. Edirne Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 18 derece olduğu kente son 3 günde metrekareye 35 kilogram yağış düştü.

Hava Sıcaklığı Efes Muhabir Allah 

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