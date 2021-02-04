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( EDİRNE )- Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eseri’ Selimiye gözden kayboldu EDİRNE



- Edirne’de, sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kentte bulunan Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği eşsiz mabet tarihi Selimiye Camii adeta gözden kayboldu. Edirne’de, sabah saatlerinden bu yanan sis etkili oluyor. Hava sıcaklığının 9 derece olarak ölçüldüğü kentte, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özellikle trafiğin yoğun olduğu kavşak ve güzergahlarda, sis nedeniyle tedbir aldı. Sisin öğle saatleri itibariyle etkisini kaybetmesi bekleniyor. Sinan’ın ‘Ustalık eseri’ gözden kayboldu Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kentte bulunan Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği eşsiz mabet tarihi Selimiye Cami adeta gözden kayboldu. İş yerlerine giden vatandaşlar, manzara karşısında şaşkınlık yaşayarak, tarihi camiyi göremediklerini söyledi.







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