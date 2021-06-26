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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Edirne'de şiddetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Edirne'de şiddetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

- Fırtına ve sağanak yağış - Yola devrilmiş ağaçlar - Ağaçların ekipler tarafından kaldırılması - Vatandaşların röportajlarıEDİRNE (AA) - Edirne 'de şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, ağaçların üzerine devrildiği bazı araçlar hasar gördü.Kentte aniden başlayan kuvvetli fırtına pek çok çatının uçmasına ve ağacın devrilmesine neden oldu.Fırtınanın ardından da çok kuvvetli sağanak meydana geldi. Bazı ağaçların park halindeki araçların üzerine devrilmesiyle maddi hasarlar meydana geldi. Edirne - Kırklareli kara yolu üzerine devrilen ağaç nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.Devrilen ağaçlar ekiplerce kaldırıldı.Levent Döngel gazetecilere yaptığı açıklamada, fırtınanın birden bastırdığını ve ağaçları devirdiğini söyledi.

Havanın aniden karardığını anlatan Döngel, "Hemen iş yerimizin tentesini kapadık. Ağaçlar arabalarını üzerine düştü, çok korktuk." dedi.
Aydın Altıok ise fırtınadan korunmak için dükkanlara sığındıklarını belirterek, "Bir kıtırtı oldu ve ağaçlar düşmeye başladı.
Bir arabanın üzerine düştü. Büyük bir afet oldu, Allah yardımcımız olsun." şeklinde konuştu.
Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkileri, hava sıcaklığının 30 derece olduğu kentte, sağanağın gün boyunca devam edeceğini belirtti.

Hava Sıcaklığı Sağanak Yağış Şiddetli Fırtına Nadan Sağanak 

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