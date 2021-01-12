Edirne'de sağanak sonrası evleri su bastı

-EV VE BAHÇELER DETAY

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( EDİRNE ) EDİRNE



- Edirne’de şiddetli yağış sebebiyle bazı bölgelerde evleri su bastı. Evlerini su basan aileler perişan oldu. Edirne’de şiddetli yağış etkisini artırarak devam ediyor. Edirne Merkez ilçeye bağlı Küçükpazar mahallesinde birçok evi su bastı. Vatandaşlar evlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Evlerinin bahçeleri tamamen sular altında kalan ve sel sularının evlerinin içerisine girmesine ramak kalan vatandaşlar, çeşitli yöntemlerle kapılarının önüne sedde yaparak önlem almaya çalıştı. “Perişan olduk” Şiddetli yağış sebebiyle evinin içerisine giren suları tahliye ettiğini söyleyen Kurtan Gövez, “Çoluk çocuk perişan olduk” dedi.

Yakacaklarının da sular altında kaldığı için kullanamadıklarını ve evlerinin soğuk olduğunu anlatan Gövez, “Perişan olduk” açıklamasında bulundu. (ŞU-



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