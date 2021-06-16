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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Edirne'de sağanak hazırlıksız yakaladı

Edirne'de sağanak hazırlıksız yakaladı

*VATANDAŞLARIN KAÇIŞMALARI

Alışveriş Sağanak Yağış Akalan Güneşli Hava Güneşli 

-*YAĞMUR YAĞIŞI
-*VATANDAŞLARIN YAĞMURDAN KORUNMALARI
-*CADDELER DETAY

( EDİRNE )- 3 dakikalık sağanak yağışa hazırlıksız yakalandılar, kaçacak yer aradılar EDİRNE

- Edirne’de aniden bastıran ve 3 dakika süren sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Edirne’nin kent merkezinde belirli bölgelerde etkili olan 3 dakikalık sağanak yağış vatandaşları şaşırttı. Yağmurun başlamasıyla birlikte adeta kaçacak yer arayan vatandaşlar, yağmurdan korunmak için pasaj içlerine, mağazalara, çatı altlarına sığındı. Yanında şemsiye bulunan vatandaşların yağmur altında yürüyüşlerine devam ettiği görüldü.
3 dakika süren sağanak daha sonra yerini güneşli havaya bıraktı. Yağmurun dinmesiyle birlikte vatandaşların alışverişlerine devam ettiği kameralara yansıdı. Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kent merkezinde yağışların zaman zaman etkili olacağı tahmin ediliyor. (SU-
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