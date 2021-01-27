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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Edirne'de sağanak etkili oluyor

Edirne'de sağanak etkili oluyor

yağmur detay

Kar Yağışı Irak 

-araç trafik

( EDİRNE ) EDİRNE

- Meteoroloji'nin Edirne için bu akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağmur uyarısı sonrası, kent merkezinde başlayan yağmur etkisini artırarak devam ediyor. Yağışın ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bırakması tahmin ediliyor. Edirne’nin kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların dışarıda olmaması mağduriyetlerin önüne geçti. Ancak izinli olan vatandaşlar araçlarıyla caddelerdeydi. Su birikintilerinin oluştuğu caddelerde, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Yağmur yağışının ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bırakması tahmin ediliyor. (SU-
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