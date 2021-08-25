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Edirne’de orman yangını kontrol altına alındı
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Edirne’de orman yangını kontrol altına alındı

Edirne’de orman yangını kontrol altına alındı

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ HELİKOPTERİN MÜDAHALE ANI

( EDİRNE -EK) EDİRNE

Yangın Ormanlı Altın Orman Yangını Trol 


- Edirne’nin Enez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Enez’in Gülçavuş köyü yakınında bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangın söndürme ekipleri havadan ve karadan müdahale gerçekleştirdi. Kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor.
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