Edirne’de motosiklet sürücülerine “Kaskınla yol ver hayata” sloganıyla denetim

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( EDİRNE ) EDİRNE



- Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik kask farkındalık denetimi yaptı. Talat Paşa Caddesi Eski Cami kavşağında uygulama yapan ekipler, motosiklet sürücülerini tek tek durdurarak denetim gerçekleştirdi. Kask takan motosiklet sürücülerine teşekkür eden ekipler, kask takmayanlara ise takmama nedenlerini sorarak bilgilendirici broşür dağıttı.

Edirne’de “kaskınla yol ver hayata” sloganıyla denetim yapan ekipler kentin ana arterleri başta olmak üzere çeşitli noktalarında görev aldı. Motosiklet sürücülerinden kimisi yol değiştirmeye çalışırken, kimisi de uygulamanın çok yerinde olduğunu bu sayede kazaların önünde geçilebileceğini aktardı. İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde yol ver hayata sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Edirne’de uygulama yapıldı. Kampanya kapsamında hazırlanan “kemerinle yol ver hayata”, “sabrınla yol ver hayata”, “kaskınla yol ver hayata”, “dikkatinle yol ver hayata” yazılı görseller ile farkındalık oluşturulacak. Hem uyarı yaptılar hem de broşür dağıttılar İçişleri Bakanlığı tarafından kask kullanımın yaygınlaştırılması ve kazaların önüne geçilmesi amacıyla ‘Kaskınla yol ver hayata’ sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülere hem uyarıda bulundu hem de bilgilendirici broşür dağıttı.

Sürüş güvenliği açısından motosiklet sürücülerinin kasklarını takması gerektiğini söyleyen Motosiklet Sürücüsü Süleyman Işık, uygulamalardan memnun olduklarını söyledi.



Kask takmadan yola çıkmadığını söyleyen Işık, “Sağlımız için takmalıyız. Herkese kaskını takmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Mutlaka kask takılmasını tavsiye eden sürücü Anıl Kanarya, “Çok yavaş hızlarda seyrederken bile herhangi bir kaza durumunda çok büyük sıkıntılara yol açabiliyor. Ölüme kadar götürebiliyor. O yüzden tüm motosiklet kullanıcılarına kask takmalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı. “Hayatımızı koruyacak olan tek şey kasktır” Kask takmayan sürücülere mutlaka kask takmaları konusunda çağrıda bulunan Hamdi Sezener, “Hayatımızı kurtaracak tek şey kasktır. Eğer yasal yoldan bu motoru kullanıyorsak bunları yapmak zorundayız. Herkes kaskını takmak zorunda. Sıcak havada kask takmak zor olsa da hayatımızı koruması açısından bunu takmalıyız” diye konuştu.

Motosiklet sürücüsü Melih Savcı, “Önce emniyet sonra hareket kask olmadan hareket yapılmaz. Kanımız akacağına terimiz aksın daha iyi” dedi.



