Edirne’de korkunç olay...Kızı sobayı yakıp odun toplamaya çıktı, yatalak yaşlı adam yanarak can verdi

-mahalle muhtarı ile röportaj

-mahalle sakinleri ile röportaj

-olay yerinden görüntüler

-detaylar



( EDİRNE )- Yatalak yaşlı adam çıkan yangında tek odalı evinde feci şekilde can verdi EDİRNE



- Edirne’de, Karaağaç Mahallesi’nde bulunan bir evde çıkan yangında, yatalak olduğu öğrenilen 78 yaşındaki Mustafa Çilingir isimli vatandaş yanarak hayatını kaybetti.Olay, öğle saatlerinde Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde bulunan roman mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 78 yaşındaki Mustafa Çilingir, hasta ve yatalaktı. Zihinsel engelli olduğu söylenen kızı ile birlikte tek odalı evde yaşayan talihsiz adam, çıkan yangında yanarak feci şekilde can verdi.Kızı sobayı yaktı ve odun toplamaya çıktıİddiaya göre, Mustafa Çilingir’in zihinsel engelli olduğu söylenen kızı sobayı yaktıktan sonra, odun toplamak için evden ayrıldı. Sobadan sıçrayan ateş sonucu ev kısa sürede alevlere teslim oldu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Tek odalı evde, yangına kısa süre müdahale edilip söndürülse de yaşlı adamın yatağında yanarak can verdiği tespit edildi. Olay yerine gelen savcının kontrollerinin ardından yaşlı adamın cesedi Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.“Yatalak bir hastamızdı”Karaağaç Mahallesi Muhtarı Agah Korkan, yangında yaşamını kaybeden Çilingir’in zihinsel engelli kızı ile yaşadığını iki de oğlu olduğunu dile getirerek, “Üzücü bir olay. Mekanı cennet olsun, keşke böyle olmasaydı. Bu olayı yaşamasaydılar, çok üzücü. Yatalak bir hastamızdı. Evde başka kimse olmaması, gerçekten büyük üzüntü verici, yakınlarına baş sağlığı diliyorum” dedi.

“Cayır cayır yanıyordu”Mahalle sakinleri de “Çeşme hortumları ile müdahale etmeye çalıştık ama ne olur. Sonra hemen itfaiye geldi. İçeri giremedik cayır cayır yanıyordu. Dört bir tarafı alev sarmıştı. Yapacak bir şey yoktu” dedi.





