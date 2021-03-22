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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Edirne’de kar yağışı başladı

- Edirne’de kar yağışı başladı

Kar yağışı

( EDİRNE ) EDİRNE

Hafta Sonu Sağanak Yağmur Kar Yağışı Irak 


- Edirne'nin Balkan köylerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur yağışı, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kısa sürede etkili olan kar yağışı köylerde beyaz örtü oluşturdu. Kar yağışı zaman zaman etkili oluyor zaman zaman ise etkisini kaybediyor. Soğuk hava etkili olacak Meteoroloji verilerine göre, Edirne genelinde soğuk havanın hafta sonuna kadar devam edeceği belirtilerek, yağışların Perşembe gününe kadar aralıklarla süreceği kaydedildi.
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