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Edirne’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Edirne’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Edirne’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza yeri

Trafik Kazası 

-Araçlar
-Yaralı
-Ambulans

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İddialara göre, Adnan L. idaresindeki 01 ELZ 44 plakalı Fiat marka otomobil, şehir merkezinde bulunan saraçhane kavşağında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 22 HP 214 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüler ambulanslarla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Maddi hasar oluşan araçlar da çekici ile otoparka kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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