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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Edirne'de gece saatlerinde sağanak etkili oldu

Edirne'de gece saatlerinde sağanak etkili oldu

YOLLARIN GÖLE DÖNMESİ

Sağanak Yağış Su Baskını 

-VATANDAŞLARIN SU BİRİKİNTİLERİNDEN GEÇMESİ
-ARAÇ TRAFİĞİ
-DETAY

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de gece saatlerinde başlayan yağış kısa sürede kuvvetli sağanağa dönüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kodla uyardığı Edirne’de, gece saatlerinde başlayan ve şiddetini artırarak devam eden çok kuvvetli sağanak yağış, cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintilerinin oluşmasına sebep oldu. Yürüyerek yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimi vatandaş çöp poşetleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı. Meteorolojiden ‘dikkatli olun’ çağrısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Trakya’da bugün gün boyu devam etmesi tahmin edilen yağışların çok kuvvetli olacağı belirtilerek, meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. (ŞU-
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