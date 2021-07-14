Edirne'de dev kaçakçılık operasyonu

-Tırın işletme lastiğinde uyuşturucu maddeleri çıkarma anı

-Dedektör Köpek ile Uyuşturucu bulma ve yakalama anı

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( EDİRNE )- 28 milyon lira değerindeki kaçak ürüne el konuldu EDİRNE



- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen bir tırın yedek lastiğinin içerisinde 46 kilo metamfetamin cinsi uyuşturucu ile bir yolcu valizindeki giysilerin ceplerinde bin 690 adet hormon ilacı ele geçirildi.Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nce, Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen ilk operasyonda, Türkiye’ye boş olarak geldiği beyan edilen bir tırın analizlerinin riskli olarak değerlendirilmesi üzerine araç x-ray taramasına sevk edildi. X-ray taramasında şüpheli yoğunluğa rastlanması neticesinde arama hangarına alınan tır üzerindeki detaylı kontrollerde, dedektör köpeklerin tırın altındaki yedek lastiğe tepki vermesi sonucu, lastik bulunduğu yerden sökülerek çıkartıldı. Kesilerek açılan lastiğin içerisinde 9 adet şeffaf paket bulundu. Paketlerdeki maddenin uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazı ile yapılan analizinde, toplam 46 kilogram ağırlığında, metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi. Gerçekleştirilen operasyon sonucu, uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı.Kaçak hormon ilacı ele geçirildiYapılan ikinci operasyonda ise Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan giriş yapan otobüsteki bir yolcuya ait valizin bagaj x-ray cihazı ile taranması sonucu, şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine açılarak aranan valizdeki giysilerin ceplerinde Sağlık Bakanlığının onayı olmaksızın, gümrük idaresine beyan edilmeden, ülkemize sokulmak istenen toplam bin 690 adet hormon ilacı ele geçirildi.Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı iki başarılı operasyon neticesinde, 28 milyon Türk Lirası değerindeki kaçak ürüne el konulurken, olaylara ilişkin yürütülen soruşturmaya Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam edildiği bildirildi.



