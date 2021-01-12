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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Edirne’de dere taştı

- Edirne’de dere taştı

DERE TAŞKININDAN GÖRÜNTÜLER

( EDİRNE ) EDİRNE

Sağanak Yağış Güvenlik Önlemi Cep Telefonu Polis Ekipleri Dere Yatağı 


- Edirne’nin Süloğlu ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle dere taştı. Edirne genelinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağış şiddetini artırarak devam ediyor. Edirne’nin Süloğlu ilçesine son 24 saatte 60 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezinde bulunan Hasköy Deresi yatağından taştı. Taşkın nedeniyle yollar kapandı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri şeritlerle güvenlik önlemi alarak dere kenarına kimseyi yaklaştırmadı. Taşkın nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Dere yatağından taşan suları ise, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde dere yatağından taşan suyun şiddetli şekilde aktığı görüldü.
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