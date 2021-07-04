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Edirne'de ciğerciler de Kırkpınar için hazır
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4 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Edirne'de ciğerciler de Kırkpınar için hazır

Edirne'de ciğerciler de Kırkpınar için hazır

CİĞER YAPILIŞI

Dera Tava Ciğeri Tedbirler Altın Turist 

-BAHRİ DİNAR KONUŞMA
-BAHRİ DİNAR KIRMIZI DİPLİ MUM
-CİĞER DETAY

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de 9-10-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri haftası kapsamında kente on binlerce ziyaretçinin gelmesi beklenirken, Edirneli Tava Ciğerciler de tüm hazırlıklarını tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği tarafından hazırlanan, "Covid-19 Pandemisi Sürecinde Düzenlenecek Yağlı Güreş Organizasyonlarında Alınacak Tedbirlere İlişkin Kılavuz" kapsamında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin salgın tedbirlerinin uygulanması şartıyla bu yıl gerçekleştirilmesine onay verdi. Bakanlığın kararının ardından, 9-10-11 Temmuz tarihleri arasında Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kente on binlerce ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Edirne tava ciğerinin ustalarının Kırkpınar haftasında gerçekleşecek yoğunluk öncesi gerekli hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

Kırkpınar’a yerli ve yabancı on binlerce turistin gelmesini beklediklerinin altını çizen Dinar, "Kehribar kadar sarı, kelebek kadar hafif" diye nitelendikleri tava ciğerini müşterilerine memnuniyetle sunmaya hazır olduklarını belirtti.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin geleneklerinden biri olan “Kırmızı dipli mum" ile davet geleneği sürdüren Dinar, vatandaşları 9-10-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine davet etti. (SU-
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