Edirne’de baca yangını paniğe neden oldu

-Bacaya müdahale edilmesi

-Vatandaşlardan detay



( EDİRNE ) EDİRNE



- Edirnenin Uzunköprü İlçesinde apartmanın bacasında çıkan yangın söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Muradiye Camii Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın bacasında yangın çıktı. Uzunköprü ilçesinde çıkan baca yangını mahalle sakinlerini panikletti. Apartman bacasından yoğun bir şekilde çıkan dumanlar bir anda bütün mahalleyi sardı. Dumanın kaynağını araştıran vatandaşlar dumanların bir apartmanın bacasından çıktığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri mahallede apartmanın bacasından çıkan dumanlara müdahale etti. Kalorifer bacasından kaynaklanan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



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