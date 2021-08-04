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Edirne’de 2 kişinin bıçaklandığı kavga anları kamerada
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Edirne’de 2 kişinin bıçaklandığı kavga anları kamerada

Edirne’de 2 kişinin bıçaklandığı kavga anları kamerada

Edirne'de bıçaklı, kavga kamerada

Hastane Kamera Yaşlı Adam 

-2 şahsın 1 kişiye taşlarla saldırmasından görüntü
-2 kişinin bıçaklanmasından detay
-Yaralanan şahısların ambulans ile hastaneye kaldırılmasından görüntüler
-Genel detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de yaşlı adamın bir kadın ve bir erkeği bıçakladığı anlar kameraya yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, Edirne Tarihi Bedesten Çarşısı yakınlarındaki Uğur Mumcu Parkında meydana geldi. Üç kişi arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada yaşlı adam, biri kadın iki kişiyi bıçakladı. Henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli ile kavga sonrası olay yerinden uzaklaşırken, yaralanan E.G. ve İ.G. ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Bıçaklı kavga kameraya yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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