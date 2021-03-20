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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
EDİRNE - Bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

EDİRNE - Bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

- Yangın çıkan evden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiEDİRNE (AA) - Edirne 'de bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.S.Ö'nün Çavuşbey Mahallesi'ndeki müstakil evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. TREDAŞ ekipleri olası bir riske karşın evin elektriğini kesti.Yangın sonrası evde maddi hasar oluştu.

Polis Sağlık Ekipleri Müstakil Ev Yangına Müdahale 

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