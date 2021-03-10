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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
EDİRNE - Bakan Kurum, '3 Nehir, 1 Şehir' projesinin uygulanacağı alanda incelemede bulundu

EDİRNE - Bakan Kurum, '3 Nehir, 1 Şehir' projesinin uygulanacağı alanda incelemede bulundu

EDİRNE - Bakan Kurum, "3 Nehir, 1 Şehir" projesinin uygulanacağı alanda incelemede bulundu - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması - Meriç Nehri'nden ve proje alanından görüntüler - Bakan Kurum'un alanda incelemelerde bulunmasıMeriç Nehri'ne yapılacak "ekolojik" proje turizme değer katacakEDİRNE (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Meriç Nehri kenarına yapılması planlanan ""3 Nehir, 1 Şehir" projesinin uygulanacağı alanda incelemede bulundu. Edirne Valisi Ekrem Canalp'ten nehir kenarında proje hakkında bilgi alan Bakan Kurum, projenin Edirne 'nin güzelliğine güzellik katacağını söyledi.

Proje kapsamında Meriç Nehri kenarına yürüyüş ve bisiklet yolları, kano alanları ile vatandaşların sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı yerlerin yapılacağını ifade eden Kurum, şunları kaydetti:"Avrupa'dan bisikletiyle giren bir turistimiz, bir vatandaşımız 30 kilometre dünyanın en uzun kesintisiz bisiklet yollarından biriyle başlayacak. Türkiye'mize, ülkemize girdiğinde Edirne 'den başlayıp Hakkari'ye kadar yapacağımız bisiklet mastır planı çerçevesinde bisiklete binebilmiş olacak.Yine Meriç Nehrimizin iki kenarında yürüyüş yollarının, bisiklet yollarının olduğu kürekle kano yapabilecekleri alanların olduğu, yine burada vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek kıraathaneleriyle, kütüphaneleriyle bölgemize şehrimize 7 gün 24 saat hizmet verebilecek bir alan olarak planlandı ve bu alanda Meriç Nehri’nin iki kenarı dışında da oluşturduğumuz rekreasyon alanları içerisinde 100 bin metrekarelik planda tüm gelen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacakları üniteler yer alacak. "Kurum, ekolojik çeşitliliğin sürdürülemesin çok önem verdikleri projede Meriç'in iki yakasının ekolojik köprülerle bir araya getirileceğinin altını çizdi.Bu yıl içerisinde başlayacak projenin gelecek yıl içerisinde bitirileceğini vurgulayan Kurum, Edirne li vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Kütüphane Ekolojik Kano Kıraathane Bisiklet 

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