Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
EDİRNE - Bacadan sıçrayan alevler çatı katındaki dairede yangına neden oldu

EDİRNE - Bacadan sıçrayan alevler çatı katındaki dairede yangına neden oldu

- Çatı katındaki yangından görüntüler - İtfaiyenin müdahalesi Edirne 'de bacadan sıçrayan alevler çatı katındaki dairede yangına neden olduEDİRNE (AA) - Edirne 'de bacadan sıçrayan kıvılcımların yol açtığı yangın sonucu çatı katındaki dairede hasar meydana geldi.Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi 2. Gül Aralığı Sokak'ta bulunan apartmanın çatı katındaki dairede yangın çıktı.Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiyecilerin soğutma çalışması yaptığı sırada çatının bir bölümünün çökmesi sonucu daire kullanılamaz hale geldi.Evde kiracı olarak oturan Erzin Sazdır, gazetecilere, bacadan yatağa sıçrayan kıvılcımların yangına neden olduğunu söyledi.

Çatı Katı Polis Sağlık Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement