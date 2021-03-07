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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
EDİRNE - Artan Kovid-19 vakaları nedeniyle denetimler yoğunlaştırıldı

EDİRNE - Artan Kovid-19 vakaları nedeniyle denetimler yoğunlaştırıldı

- Denetimlerden görüntüler Edirne 'de artan Kovid - 19 vakaları nedeniyle denetimler yoğunlaştırıldıEDİRNE (AA) - Edirne 'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) vakaları nedeniyle denetimler arttırıldı.Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısının bir haftada 107,43'ten 180,01'e yükseldiği Edirne 'de denetimler yoğunlaştırıldı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığını kontrol etmek için birçok noktada sürücülerin evrakını inceledi. Sokağa çıkma iznini ibraz edemeyen sürücülere idari işlem uygulandı.Ayrıca marketlerin önünde alışveriş için yoğunluk oluşturan vatandaşlara da gerekli uyarılar yapıldı."Çok yüksek riskli" iller arasında olan Edirne 'de, lokanta, kafe ve restoranlar tedbirler kapsamında kapalı bulunuyor.İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, içinde çocuk oyun gruplarının bulunduğu çocuk parkları ile halkın yoğun olarak kullandığı tüm parklar kapatıldı.Toplam net işyeri alanı 150 metrekare ve üzerinde olan marketlerin otoparkları da kısıtlamanın uygulandığı pazar günleri araç girişlerine kapalı olacak.

Koronavirüs Alışveriş Market Trol 

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