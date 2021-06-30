EDİRNE - 7 kişinin yaralandığı kazada bir yaralının kopan parmağı tarlada uzun süre arandı
- Kaza yapan araçlar - Yaralının kopan parmağın aranması - Yoğunlaşan trafik - Yaralıların kaldırıldığı hastanenin önü Edirne 'de 7 kişinin yaralandığı kazada bir yaralının kopan parmağı tarlada uzun süre arandıEDİRNE (AA) - Edirne 'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralanırken, bir yaralının kopan parmağı tarlada uzun süre arandı.Alınan bilgiye göre, G.D. idaresindeki 22 FB 261 plakalı hafif ticari araç ile G.K'nin kullandığı 22 RH 789 plakalı otomobil, Kılıç köy çıkışında çarpıştı.Kazada sürücüler ile B.A, S.A, R.A, A.C. ve M.Y.U. yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Bu arada yaralılardan birinin kopan parmağı olay yerindekiler ve jandarma tarafından bir süre arandı ancak neticeye ulaşılamadı.
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