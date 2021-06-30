Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
EDİRNE - 7 kişinin yaralandığı kazada bir yaralının kopan parmağı tarlada uzun süre arandı

EDİRNE - 7 kişinin yaralandığı kazada bir yaralının kopan parmağı tarlada uzun süre arandı

- Kaza yapan araçlar - Yaralının kopan parmağın aranması - Yoğunlaşan trafik - Yaralıların kaldırıldığı hastanenin önü Edirne 'de 7 kişinin yaralandığı kazada bir yaralının kopan parmağı tarlada uzun süre arandıEDİRNE (AA) - Edirne 'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralanırken, bir yaralının kopan parmağı tarlada uzun süre arandı.Alınan bilgiye göre, G.D. idaresindeki 22 FB 261 plakalı hafif ticari araç ile G.K'nin kullandığı 22 RH 789 plakalı otomobil, Kılıç köy çıkışında çarpıştı.Kazada sürücüler ile B.A, S.A, R.A, A.C. ve M.Y.U. yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Bu arada yaralılardan birinin kopan parmağı olay yerindekiler ve jandarma tarafından bir süre arandı ancak neticeye ulaşılamadı.

Hastane Jandarma Trafik Kazası Ticari Araç 

İlgili Foto Galeriler
Feci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldıFeci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Antalya Alanya'da Minibüs Dereye Uçtu: 8 ÖlüAntalya Alanya'da Minibüs Dereye Uçtu: 8 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı